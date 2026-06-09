За момента условията в планините са добри, очаква се в следобедните часове, както е по прогноза, да има локални заоблачавания и евентуално превалявания, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

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По високите части все още има сняг на места, трябва да се внимава при пресичането на такива участъци, тъй като има опасност от подхлъзване, предупредиха планинските спасители.

Температурите варират между 6 и 14 градуса в момента.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за днес в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

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