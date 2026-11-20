ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините
Планинската спасителна служба предупреждава за мъгла, силен до ураганен вятър и валежи, въпреки липсата на сериозни инциденти
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).
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В най-високите части на планините е мъгливо и ветровито. В централното било на Стара планина има ураганен вятър.
Няма сериозни инциденти през изминалото денонощие, посочиха от спасителната служба.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде значителна. В масивите в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.