Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). На места превалява, а след обед се очаква дъждовете да се засилят.

Още по темата

От ПСС допълниха, че кабинковият лифт на Боровец работи, а на Пампорово работят първа и втора въжена линия.

През последното денонощие от службата не са получавали сигнали за инциденти.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

ИЗБРАНО
Две деца и мъж загинаха, след като тир влезе в насрещното на "Тракия" и помете кола Днес
Две деца и мъж загинаха, след като тир влезе в насрещното на "Тракия" и помете кола
38557
Синът на Мира Радева вдигна сватба под връх Мусала (снимки) Лайф
Синът на Мира Радева вдигна сватба под връх Мусала (снимки)
15658
Един гол стигна на Колумбия за 1/16-финал, фамозен вратар не спаси ДР Конго Корнер
Един гол стигна на Колумбия за 1/16-финал, фамозен вратар не спаси ДР Конго
8560
Безплатният обмен лев–евро продължава до края на 2026 г. Бизнес
Безплатният обмен лев–евро продължава до края на 2026 г.
8957
Българската технологична Блу Бърд Енерджи представи проекта си за изграждане на малки модулни реактори в България по технологията BWRX-300 IT
Българската технологична Блу Бърд Енерджи представи проекта си за изграждане на малки модулни реакто...
9004
Давид Тоскана: Самуиловите войници заслужаваха продължение на своята история Impressio
Давид Тоскана: Самуиловите войници заслужаваха продължение на своята история
5582
Остров Скиатос: Плажове, природа и история Trip
Остров Скиатос: Плажове, природа и история
3309
Рибената чорба – вкусът на морето, събран в една купа Вкусотии
Рибената чорба – вкусът на морето, събран в една купа
1270
Кои са най-отговорните зодиакални знаци? Zodiac
Кои са най-отговорните зодиакални знаци?
1016