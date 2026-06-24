ПСС: Лоши условия за туризъм в планините днес
Планинската спасителна служба предупреждава за неблагоприятни условия с валежи и гръмотевици, макар лифтовете в Боровец и Пампорово да работят частично
Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). На места превалява, а след обед се очаква дъждовете да се засилят.
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От ПСС допълниха, че кабинковият лифт на Боровец работи, а на Пампорово работят първа и втора въжена линия.
През последното денонощие от службата не са получавали сигнали за инциденти.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.