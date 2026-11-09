ПСС: Не са подходящи условията за туризъм в планините
Планинската спасителна служба предупреждава за неподходящи условия за туризъм заради валежи, вятър, ниски температури и очаквано влошаване на времето
Не са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
Времето е облачно, като на места има превалявания от дъжд. Температурите тази сутрин са около 0° и 1 градус, а във високите части над 2000 метра има тънка снежна покривка. От ПСС съобщиха, че през деня се очаква времето да се влоши.
През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.
Според прогнозата за времето в планините ще преобладава облачно време. В масивите от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, над около 1700 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от югозапад, по най-високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около нула градуса.