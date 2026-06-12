Лоши са условията за туризъм в планините днес, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

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Времето е облачно, на места превалява дъжд. Хладно е и температурите са между 8 и 13 градуса, посочиха още от ПСС. В по-високите части на планините има вятър.

От ПСС предупредиха също, че планинските терени са мокри.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология . Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад.

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