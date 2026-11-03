ПСС: Условията в планините продължават да не са подходящи за туризъм
Планинската спасителна служба предупреждава туристите за мъгла, ураганни ветрове, валежи и влошаваща се снежна покривка във високите части
Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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Времето в планините е мъгливо, духат ураганни ветрове и вали дъжд.
Няма регистрирани сериозни инциденти за изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно. В по-ниските части ще има продължителни и значителни валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. По високите части на планините ще се увеличава дебелината на снежната покривка. Ще продължи да духа умерен и силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.