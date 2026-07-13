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Времето в планините е променливо, затова туристите трябва да избират по-консервативни маршрути, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

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В планините времето е облачно и духа вятър във високите части. Температурите варират между 4 и 15 градуса.

През изминалото денонощие от ПСС са извършили спасителна акция на връх Кабул по извеждане на жена със счупен крак, в която е участвал и хеликоптер.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде предимно слънчево, около и следобед с купеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

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