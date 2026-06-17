На западния бряг на Антарктида липсва площ от морски лед с размерите на Франция, температурите там достигат 20 °C над средните стойности

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На западния бряг на Антарктида липсва площ от морски лед с размерите на Франция, тъй като температурите достигат с 20 °C над средните стойности

На западния бряг на Антарктида "липсва площ от зимния морски лед с размерите на Франция", съобщава вестник "Гардиън" в ексклузивна статия.

Това което поражда опасения за застрашените пингвини, останалата морска фауна и глобалното ниво на океаните.

Спътниковите наблюдения показват, че морето Белинсгаузен - на западната страна на Антарктическия полуостров, което обикновено до юни би било покрито с лед - е почти напълно свободно от лед, обяснява вестникът.

Експертът по морски лед д-р Уил Хобс от Университета на Тасмания описа новината като "забележителна", съобщава статията.

Той казва пред "Гардиън", че това е третият път за четири години, когато морският лед в региона е бил много малко, като отбелязва: "Не мисля, че ще видим повече морски лед там. Свърши се."

Вестникът посочва, че той е добавил, че загубата на морски лед вероятно е свързана с промени в океана и учените се опитват да разберат дали глобалното затопляне е фактор. ABC News поема темата.