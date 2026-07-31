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Нивото на река Дунав в българския участък остава ниско , което усложнява условията за корабоплаване и налага ограничения в редица критични участъци. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията в отговор на запитване на БТА относно актуалното състояние на реката.

Нивото на Дунав

По данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД) към 30 юли 2026 г. водното ниво се характеризира като ниско, като се наблюдава застой или незначителни понижения – до два сантиметра спрямо предходния ден.

Понижаването на нивото на Дунав намалява дебита на кладенците, които захранват вододайните зони, каза кметът на община Белене Милен Дулев. По думите му засега в крайдунавската община няма проблем с водоснабдяването, но ако нивото на реката продължи да спада, е възможно да възникнат затруднения.

Дулев посочи, че към момента водоснабдяването е нормално и във всички населени места има вода. По думите му водоснабдителното дружество своевременно открива и отстранява авариите. Той допълни, че ниското ниво на Дунав вече се отразява и на риболова.

В област Видин нивото на реката също продължава да спада. Данните на ИАППД показват, че при хидрометричната станция във Видин водният стоеж е осем сантиметра под условната кота нула, а при Ново село – 49 сантиметра под нея. За последното денонощие при Видин е отчетен спад от два сантиметра. Температурата на водата е 24,7 градуса.

Заради рекордно ниското ниво на Дунав АЕЦ "Козлодуй" е предприела мерки за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности. От началото на юли в централата работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на реката. Според информацията измерените през последните дни стойности са най-ниските от десетилетия.

Нивото на Дунав при Лом също остава ниско – осем сантиметра над морското равнище, като през последното денонощие не е отчетена промяна. Малко над града, в средата на реката, се е образувал остров с дължина около километър. В този участък Дунав тече на няколко ръкава, което допълнително затруднява корабоплаването.

Проверка на БТА показа, че ниското ниво на реката е спряло фериботната връзка Оряхово – Бекет, затруднило е риболова и е наложило специални мерки в АЕЦ "Козлодуй". Фериботният комплекс при Оряхово не работи вече три седмици заради ниските води. От комплекса заявиха, че подобни прекъсвания е имало и през предишни години, но толкова ниско ниво на Дунав досега не е било регистрирано. "Като спиране сме имали и друг път – най-много около месец. Но като ниво толкова нисък Дунав не сме имали никога", казаха от фериботния комплекс Оряхово – Бекет.

Нивата на река Дунав са исторически ниски, а настоящата ситуация е форсмажорна и без аналог през последните десетилетия, заяви директорът на дирекция "Речен надзор – Русе " към Изпълнителна агенция "Морска администрация" Иван Жеков. По думите му това е сериозен удар за корабоплаването, което към момента е почти замряло. Данните на ИАППД показват, че нивото на Дунав при Русе продължава да спада и днес е достигнало минус 87 сантиметра спрямо условната кота нула, което е с два сантиметра по-ниско спрямо вчера. Водното количество е 1773 кубически метра в секунда.

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