Сръбската пристанищна администрация предупреждава, че засушаването и жегите свалят Дунав под навигационната кота, заплашвайки корабоплаването, напояването и екосистемата

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Началникът на Пристанищната администрация на Сърбия Милин Николич предупреди, че поради екстремно ниското ниво на река Дунав при Нови Сад, Бездан, Апатин и Богоево може да се стигне до спиране на корабоплаването в Сърбия, предават местните медии.

Причината за ниските нива на Дунав са продължителното засушаване и високите температури в Европа. Според официалните данни на Републиканския хидрометеорологичен институт на Сърбия (РХМЗ) в много от измервателните станции нивата са под котата на условната нула (нивото на корабоплаване).

Както Николич заяви Дирекцията по водните пътища постоянно следи ситуацията и маркира водния път, а капитаните на кораби са задължени да съобразяват размера на речните композиции и газенето на плавателния съд.

Николич подчерта, че опитните капитани могат да плават безопасно дори при ниски нива на водата, но само при спазване на ограничението за дълбочина и максимално допустимото газене.

Той също така предупреди гражданите да не се разхождат в новосъздадените пясъчни плитчини, защото една грешна стъпка може да има сериозни последици.

"Трябва да уважаваме реката и природата и не трябва да си играем с тях", каза Николич пред сръбската обществена телевизия РТС.

Преди два дни р. Дунав край хърватското село Батина достигна рекордните - 110 сантиметра, което най-ниското ниво на водата, откакто се правят измервания и със 17 сантиметра по-ниско от предишния отрицателен рекорд през 2022 г., съобщи дружеството "Хърватски води".

Според оценките на експерти през следващите няколко дни в Сърбия се очаква само малка вълна на покачване на нивото на река Дунав по посока Унгария, след което, най-вероятно, тенденцията за намаляване на нивата на водата ще продължи.

Ниското ниво на Дунав вече влияе на напоителните системи, корабоплаването и екосистемата на реката, докато баржите се товарят със значително по-малки количества товари, за да могат да плават в най-плитките й участъци, предава РТС.