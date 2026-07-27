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Двама души са загинали при внезапни наводнения, причинени от проливни дъждове в американския щат Западна Вирджиния миналата седмица, съобщи в изявление канцеларията на губернатора на щата, предаде Асошиейтед прес.

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В изявлението не се посочват подробности за мястото, където са били открити телата, нито за причините за смъртта на двете жертви. Самоличността им все още не е оповестена.

Това са първите потвърдени смъртни случаи от наводненията във вторник, когато според синоптиците в щата са паднали до 7 инча (близо 18 сантиметра) дъжд. На някои места в продължение на 37 минути са паднали 4,5 инча (около 11,4 сантиметра) дъжд. Властите в северната и централната част на Западна Вирджиния описаха опустошението като мащабно.

Видеоклипове и снимки в социалните мрежи показаха наводнени автомобили на паркинги, включително пред магазин на търговската верига "Уолмарт" в град Уестън, където кална вода е навлязла в магазина. От другата страна на близката магистрала първият етаж на хотел е бил наводнен.

Десетки хора, заседнали в наводнени автомобили в целия регион, е трябвало да бъдат извадени, като на някои места достъпът до тях първоначално е бил прекъснат заради придошлите води.

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