В някои дни температурите в части от страната няма да превишават двадесетина градуса - с 10-12 под обичайното за юли

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Тази седмица започва с горещо време, но в средата ѝ предстоят захлаждане, както и гръмотевични бури и по-неустойчива атмосфера.

Днес ще има променлива облачност. Валежи и гръмотевици ще има на отделни места на изток, а по-късно през деня и привечер и в някои райони от останалата част на страната. Значителни явления, с локални градушки и гръмотевични бури са възможни привечер около Родопите. Максималните температури ще са от 31 до 37 градуса. В Дунавската равнина ще бъде ветровито, с предимно умерен вятър от северозапад, който привечер ще отслабва и стихва.

През тази нощ краткотрайни валежи, само на отделни места, ще има главно в някои южни райони и на североизток. Минималните температури ще са от 15 до 20 градуса.

Утре денят ще започне със слънчево утро, но около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има места с валежи и гръмотевици. По-съществени ще са явленията и на повече места ще бъдат те в източните и най-вече североизточни райони. Температурите остават високи, от около 30 по брега на морето до 36-37 градуса в южните райони.

Утре на континента за шампион по жега спорят испанската и гръцката столица. Мадрид бие с около градус дневна температура, но докато през нощта там ще се радват на относителен хлад около 20 градуса, в Атина ще е мор с почти 30 и минимална температура. В Западна Европа остава топло, но вече без екстремни жеги като предишните седмици. По-хладно е на север, а у нас, на Балканите сме по-близо до горещите части, но температурите ще се понижават, по-чувствително към средата на седмицата.

У нас в сряда предстои захлаждане. С преминаването на студен фронт от северозапад температурите ще се понижават, вятърът от северозапад и север ще се усили и на много места ще има валежи, гръмотевици, както и локални градушки. Има условия за поройни валежи и гръмотевични бури. Температурите ще се понижават и ще са около и под 30 градуса.

В четвъртък ще е по-хладно, с температури от около 25 до 32 градуса, само в крайните югозападни части до 33-34. Вятърът ще е слаб от северната четвърт. Облачността ще бъде променлива, а краткотрайни валежи ще има само на места, без да бъдат интензивни като тези от сряда.

В петък ще бъде хладно за юли, с дневни температури от около 20 до 26-27 градуса, само на места в Дунавската равнина до 29-30. Отново ще бъде неустойчиво, с валежи, гръмотевици и опасност от локални градушки.

В събота предстои частично стабилизиране на атмосферата, с краткотрайни валежи след обяд само на места около Централния Балкан и в източните райони. Температурите ще се повишат и ще са от около 25 до 32 градуса.

В неделя ще бъде слънчево и горещо, с малка вероятност за валежи и температури в повечето места над 30 градуса, в низините до 36-37.