Грета Тунберг се завърна на COP31 в Турция, критикувайки срещите като грийнуошинг и недостатъчни срещу климатичната криза и нарушенията на права

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Шведската климатична активистка Грета Тунберг , която е в Турция за COP31, нарече организираните от Организацията на обединените нации (ООН) годишни срещи на върха за климата "циркове, украсени с "грийнуошинг" (greenwashing - подвеждащо представяне на продукти или дейности като екологично устойчиви - бел. ред.)", съобщи телевизия "Илке ТВ".

"Като активисти, ние сме тук, за да принудим властимащите да изпълнят ангажиментите, за които самите те говорят от десетилетия", заяви Тунберг, която не беше участвала в конференциите за климата от 2021 г.

"Скорошните климатични катастрофи са резултат от предупрежденията, които учените и общностите, пряко засегнати от кризата с климата, отправят от десетилетия. Трябва също така да признаем, че срещите на върха за COP не са достатъчни за предотвратяване на климатична катастрофа", каза Тунберг, цитирана от медията.

Тунберг не спести критиките си и към домакините на конференцията в лицето на Турция, като заяви: "Не можем да си затваряме очите пред факта, че страната домакин нарушава много основни човешки права", съобщава още "Илке ТВ".

Климатичната среща на върха в Анталия СОР31 започна на 9 ноември и ще продължи до 20 ноември.