Силен поривист вятър има в планините, условията не са подходящи за туризъм
Планинската спасителна служба предупреждава за силен бурен вятър и неподходящи условия за туризъм, въпреки липсата на инциденти и щети
Силен вятър на пориви има в планините, условията не са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
От ПСС посочиха, че до момента не са получили сигнали за поражения. Времето е ясно, с необичайно високи за сезона температури.
През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.
Според прогнозата за времето в планините облачността ще е променлива, по-често – значителна. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 9°.