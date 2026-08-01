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През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд - и горещо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32°С и 37°С, в София - около 32°С. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца, предава БТА.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°С. Температурата на морската вода е 24°С-25°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°С, на 2000 метра - около 19°С. 

В началото на следващата седмица ще бъде слънчево, в източните райони и планините - с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър, най-често - от североизток. Температурите ще се повишават бавно и към петък максималните ще бъдат предимно между 35°С и 40°С, по Черноморието - 31°-34°С. (НИМХ)

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