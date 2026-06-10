Захлаждането ще бъде интензивно, но кратко: Връщане към нормални летни температури ни очаква в началото на следващата седмица

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До края на днешния ден времето ще бъде слънчево, в низините - горещо, с температури от около 29 до 34 градуса. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има само в планините на запад и югозапад.

През тази нощ времето все още ще бъде сравнително спокойно - с незначителна облачност, по високите места със слаб вятър от южната четвърт. Минималните температури ще са от 14 до 19 градуса.

В началото на деня от северозапад ще за почне промяна на времето. Ще се появи и усили вятър от северозапад и още преди обяд над западната половина на страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури ще достигнат 24 до 32 градуса, но след обяд от запад ще се понижават. В западната половина на Дунавската равнина ще духа умерен и силен западен вятър, а на изток почти до края на деня все още слаб от източна посока.

Утре на континента на-топло ще бъде на югозапад - на Пиринейския полуостров и на североизток - в Европейска Русия. В западните и централни части ще бъде доста хладно за началото на лятото, на места с превалявания от дъжд. У нас, на балканите в южните части на полуострова ще остане топло, със слънце и температури около 30 градуса, но от северозапад започва захлаждане, което ще ги понижи за няколко дни.

В нашата страна в петък ще бъде доста хладно за средата на месеца, с температури в по-голямата част под 20 градуса, от около 16 до 22. Само в северозападните и крайните югоизточни части максималните стойности ще са малко по-високи, до около 24-25 градуса. Валежи и гръмотевици ще има на много места в източната половина и около планините на юг.

В събота денят ще започне с хладно утро с температури от около 7 до 12 градуса. През деня ще се затопли и след обяд термометрите ще показват 20 до 26-27 градуса. Ще има купеста облачност, но валежи са по-малко вероятни: само на отделни места около планините и на североизток.

В неделя ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност, но отново малка вероятност за локални кратки превалявания. Температурите, по-чувствително дневните, ще продължат своя ход нагоре и ще бъдат от 23 до 29 градуса.

В понеделник и вторник се връщаме към летните температури, с дневни стойности от 26 до 32 през първия и от 28 до 33-34 през втория ден. Вероятност за краткотрайни валежи има във вторник, но главно около Централния Балкан и Рило-Родопската област, но и по Северното Черноморие.