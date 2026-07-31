Температурите е възможно да достигат 40 градуса в някои места в низините

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Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите след обяд ще достигнат 32 до около 37 градуса. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, в Източните Родопи и Странджа-Сакар - умерен и временно силен.

Днес над почти целия континент времето ще бъде слънчево и горещо. Температурите в западната част малко ще се понижат и вече няма да бъдат с екстремни стойности. Най-топло ще бъде в централната част, като по дунавските столици на Австрия и Унгария термометрите ще достигат 40 градуса. там ще бъде топло и нощем, с минимални стойности доста над 20 градуса. В нашата страна умерените горещини и сухо време ще продължат и в следващите дни.

Довечера и през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури в началото на съботния ден ще са от 15 до около 20 градуса. През деня ще бъде слънчево, в низините - горещо, с максимални температури от 32 до около 37 градуса. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, който в югоизточните райони. подобно на днес, ще бъде умерен.

В неделя промяна на времето няма да настъпи. Остава слънчево, в ниските части - горещо, с температури след обяд от 33 до около 37-38 градуса. Ще духа слаб източен вятър, в източната половина на страната - временно умерен. За почиващите по брега на морето това означава по-големи вълни, но и малко по-комфортни температури денем до около 30, а сутрин около 20-21 градуса.

В понеделник ще се развива купеста облачност, но валежи са малко вероятни - само на изолирани места в планините на Югозападна България. Температурите остават без съществена промяна, а източният вятър ще бъде предимно слаб.

Във вторник остава слънчево и горещо, с температури от 33 до 38-39 градуса. Купеста облачност ще се развива около планините и на изток, но валежи са малко вероятни.

Най-горещо ще бъде в четвъртък и петък, когато на места в низините не са изключени максимални стойности до около 40 градуса.