ДО средата на идната седмица ще бъде и почти без валежи

2012 Снимка: iStock by Getty Images

През следващите няколко дни ще бъде слънчево и все по-горещо.

До края на днешния ден ще бъде слънчево, с развитие на незначителна купеста облачност. Краткотрайни валежи са възможни само на отделни места в Централна Стара планина и Рило-Родопската област. Дневните температури ще са от 31 до 36 градуса, по-ниски по брега на морето. Ще духа слаб вятър от североизток.

През нощта ще бъде топло и почти ясно, с незначителна облачност. Най-ниските температури преди изгрев слънце ще са от около 16 до 21-22 градуса. Съботният ден ще бъде слънчев, в низините - горещ, с максимални температури от 30 до 36 градуса, за София 30-31.

В неделя остава слънчево и горещо. Температурите - без съществена промяна, сутрин от 16 до около 20, а след обяд от 31 до 36 градуса. Ще духа слаб вятър от изток, по Черноморието - от север.

В понеделник ще е най-горещо. Истинско лято, с температури сутрин от 17 до 22, а след обяд от 32 до около 37-38 градуса. Ще бъде слънчево, със слаб вятър от източната четвърт. Отлични условия за почивка ще има както по морския бряг - та, температурите ще са малко по-ниски заради морския бриз, така и по планините, като и там вероятността за кратки превалявания до вторник е малка.

Във вторник остава предимно слънчево и много горещо, без съществена промяна на температурите.

В сряда през страната ще премине атмосферен фронт и от запад на изток ще има валежи с гръмотевици, както и гръмотевични бури.

В четвъртък температурите ще се понижат с няколко градуса, по-чувствително в Северна България. Остава вероятността за локални краткотрайни валежи и гръмотевици.