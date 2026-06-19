В Западна Европа - Испания, Франция, Бенелюкс, дори части от Англия, предстоят близки до рекордните за това време на годината жеги. У нас температурите ще са по-ниски, но все пак ще има и горещи точки, главно на запад.

Още по темата

До края на днешния ден ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност. Краткотрайни валежи са възможни само на изолирани места в планините на югозапад. Дневните температури ще са от 24-25 на североизток в Лудогорието до около 32 на запад. Ще духа слаб вятър от североизток. 

През нощта ще бъде ясно, само на места в северните райони ще се образуват ниски облаци. Утре минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. През деня ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е малка, освен на изолирани места в Североизточна България. Дневните температури ще са от 28 до 33-34 градуса.

В неделя ще се затопли още. Минималните температури ще са от 15 до 20, а дневните от 30 до 35 градуса, но както и в събота, с 2 до 4 градуса по-хладно ще остава на места в източната половина на страната, а най-горещо ще бъде в северозападните и югозападните райони. Ще бъде слънчево, с купести облаци, но вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има само в планините и крайните западни райони привечер.

В понеделник ще бъде слънчево, в низините - горещо, вече са възможни и тропични нощи: Минималните температури ще са от 16 до 21 градуса. След обяд стойностите ще достигнат 30 до 35 градуса. Привечер на места около планините на запад ще има валежи и гръмотевици, не са напълно изключени и локални градушки.

 Във вторник и сряда остава горещо, с температури от около 30 до 35-36 градуса на места в западните райони. Ще остане и частично нестабилно, с локални краткотрайни валежи с гръмотевици в часовете след обяд и преди полунощ, главно около планините, но и на места в западната половина на страната. Макар локални, тези явления е възможно да бъдат интензивни и с градушки. Повече подробности относно тези процеси очаквайте в следващите дни.

ИЗБРАНО
Обрат в последния момент: Ванс отложи преговорите с Иран в Швейцария Днес
Обрат в последния момент: Ванс отложи преговорите с Иран в Швейцария
22263
Надпреварата в конкурса "Най-красива абитуриентка" привлича все повече участнички Лайф
Надпреварата в конкурса "Най-красива абитуриентка" привлича все повече участнички
181214
В Португалия: Благодарим ти, Кристиано. А сега е време да си вървиш Корнер
В Португалия: Благодарим ти, Кристиано. А сега е време да си вървиш
28804
Румен Радев: Поощряваме хората да се кооперират, да инвестират и да не ги е страх от провал Бизнес
Румен Радев: Поощряваме хората да се кооперират, да инвестират и да не ги е страх от провал
9618
Защо IT отделите не искат да се занимават с принтери IT
Защо IT отделите не искат да се занимават с принтери
5738
Руският дисидент и художник Сеймон Скрепецки бе открит с пет огнестрелни рани Impressio
Руският дисидент и художник Сеймон Скрепецки бе открит с пет огнестрелни рани
3388
С електромобил до бреговете на Гърция? BYD дава верния отговор Trip
С електромобил до бреговете на Гърция? BYD дава верния отговор
3547
Лятно изкушение: Да си направим домашен сладолед с натурални съставки Вкусотии
Лятно изкушение: Да си направим домашен сладолед с натурални съставки
1193
Хората от тези 5 зодии трябва да обърнат внимание на здравето си в следващите дни Zodiac
Хората от тези 5 зодии трябва да обърнат внимание на здравето си в следващите дни
1308