През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. (НИМХ)

Още по темата

Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

През почивните дни ще бъде слънчево. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от североизток, в неделя от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

ИЗБРАНО
Шофьорът на камиона от катастрофата на "Тракия" с три жертви е задържан за 24 часа Днес
Шофьорът на камиона от катастрофата на "Тракия" с три жертви е задържан за 24 часа
49645
Един от синовете на Виктория и Дейвид Бекъм дебютира в гей драма Лайф
Един от синовете на Виктория и Дейвид Бекъм дебютира в гей драма
3714
Мароко взе шестголово зрелище в Атланта, но отива към елиминациите от втора позиция Корнер
Мароко взе шестголово зрелище в Атланта, но отива към елиминациите от втора позиция
14761
Безплатният обмен лев–евро продължава до края на 2026 г. Бизнес
Безплатният обмен лев–евро продължава до края на 2026 г.
11495
Българската технологична Блу Бърд Енерджи представи проекта си за изграждане на малки модулни реактори в България по технологията BWRX-300 IT
Българската технологична Блу Бърд Енерджи представи проекта си за изграждане на малки модулни реакто...
11599
Давид Тоскана: Самуиловите войници заслужаваха продължение на своята история Impressio
Давид Тоскана: Самуиловите войници заслужаваха продължение на своята история
10671
Как една въображаема лодка превзе Световното URBN
Как една въображаема лодка превзе Световното
972
Гапла: Най-новата микродържава на Балканите Trip
Гапла: Най-новата микродържава на Балканите
3885
4 признака, по които да познаете, че оризът е недосготвен Вкусотии
4 признака, по които да познаете, че оризът е недосготвен
1404
Перфекционисти до крайност: Тези 5 зодии никога не си прощават грешките Zodiac
Перфекционисти до крайност: Тези 5 зодии никога не си прощават грешките
1050