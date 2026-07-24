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След променливото време през последните дни, в края на месеца и началото на август предстои все по-горещо време.

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Днес ще бъде хладно и ветровито, с дневни температури от около 20 до 28-29 градуса.  Превалявания ще има в югозападните райони, а по-късно през деня и на места на изток и североизток.

През нощта все още на места ще превалява слабо на отделни места, като след полунощ преваляванията постепенно ще отслабват и спират навсякъде. В източните райони ще духа до умерен северозападен вятър. Минималните температури в началото на съботния ден ще са от 10 до 15 градуса - ниски стойности за най-горещия в климатично отношение месец на годината.

В съботния ден ще има променлива купеста облачност, но вече само на изолирани места ще превали за кратко. Дневните температури ще са от 24 до 29 градуса в повечето места. Ще духа слаб вятър от север-северозапад.

В неделя сутрин остава хладно, с температури от 10 до 15 градуса, по морето до 19-20, но през деня започва бързо повишение и стойностите ще достигнат 29 до 34 градуса. Слънчево, с временни увеличения на облачността над планините и на североизток, но вероятността за валежи е малка. Ще бъде и почти тихо.

В понеделник през страната ще премине размит атмосферен фронт и вятърът временно ще се усили. Само на отделни места, главно на север, за кратко  ще превали и прегърми. Горещо, с температури от 31-32 до 27 градуса. 

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Слънчево и горещо ще бъде времето във вторник и сряда. През първия ден в Дунавската равнина ще бъде ветровито, с до умерен северозападен вятър. Температурите ще останат без съществена промяна - предимно около и под 35 градуса. Топло ще бъде и сутринта, с тропични нощи на места - минималните стойности ще бъдат от 16-17 до 22 градуса.

Според предварителните прогнози, горещо и сухо ще остава времето през последните 2 дни на месеца, а в началото на август температурите ще добавят по още градус-два и ще доближават 40 на места в низините.

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