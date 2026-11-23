Движението по много пътища в Хърватия е затруднено заради сняг, силен вятър и дъжд

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Движението по много пътища в Хърватия е затруднено заради сняг, силен вятър и дъжд, пише информационният портал Индекс, цитирайки съобщение на Хърватския автоклуб (HAK).

Съобщението е цитирано от БТА.

На част от автомагистрала A1, която свързва столицата Загреб с Южна Далмация, движението е разрешено само за леки автомобили. На отделни пътища в областта Лика, където вали сняг е забранено движението на превозни средства без задължителното зимно оборудване, както и на товарни автомобили с ремаркета или полуремаркета.

Заради неблагоприятните метеорологични условия са прекъснати и някои фериботни и корабни линии.

Пътните настилки в по-голямата част от Хърватия са мокри и хлъзгави, а на места има мъгла, съобщава и Хърватската национална телевизия ХРТ. Засилено е движението на автомагистрала A3 между пътните възли Загреб-изток в посока Брегана, към границата със Словения.

Хърватският автоклуб (HAK) предупреждава и за опасност от свлачища и поледици и призовава шофьорите да съобразят скоростта си с пътните условия, да спазват дистанция и да не тръгват на път без задължителното зимно оборудване.