АПИ предупреждава за снеговалежи и поледици през уикенда, призовавайки шофьорите към зимни гуми, внимателно шофиране и дистанция

199 Снимка: БТА

До края на седмицата се очаква образуване на снежна покривка в Северна България, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). От АПИ призовават шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми и подготвени за зимни условия автомобили, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане като в момента повечето пътни настилки са превантивно обработени от Областните пътни управления и фирмите по поддръжка, информират от АПИ.

Тази сутрин минималните температури ще са предимно между минус 3° и 2° и е възможно да се образуват поледици в северозападните райони и по долините на Струма и Места. През деня ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд. Утре валежите от дъжд ще се увеличат, особено в Северозападна България, допълват от АПИ.

В събота температурите ще са ниски. От АПИ обръщат специално внимание за рискове от поледици и обледявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се очаква силен снеговалеж, а в останалата част от страната ще има значителни валежи от дъжд. В неделя снеговалежът ще обхване по-голямата част от страната като в Северна България ще се образува снежна покривка, посочват от АПИ.

БТА припомня, че третият етап на акция "Зима" започна от 21-ви ноември и ще продължи до 30-и ноември. В този период ще се обърне внимание на подготовката за зимата на шофьорите и автомобилите. От 15 ноември до 1 март моторните превозни средства трябва да бъдат с гуми за зимни условия, с грайфер не по-малко от четири милиметра.