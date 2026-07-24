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Сняг облече в бяла премяна връх Мусала на 24-и юли, показват кадри, разпространени в социалните мрежи.

Това е резултат от значителното застудяване във високите части на Рила, където температурите се понижиха достатъчно, за да преминат валежите от дъжд в сняг.

Подобни явления не са необичайни за най-високите планински върхове у нас, но винаги предизвикват интерес, тъй като създават истинска зимна атмосфера насред летния сезон, пише "Метео балканс".

Снеговалежът на 24 юли е поредното доказателство колко динамично може да бъде времето в българските планини. Посетителите на високите части на Рила трябва да бъдат подготвени за рязка промяна на метеорологичните условия, ниски температури, силен вятър и ограничена видимост, допълват синоптиците.

Необичайното застудяване на Балканите вече е факт. Само дни след летните горещини, температурите в планинските райони се понижиха чувствително, а на връх Олимп в Гърция дори заваля слаб сняг - рядко явление за 24 юли.

Промяната във времето е резултат от нахлуването на по-хладна въздушна маса над Балканския полуостров. Високите части на планините са сред първите райони, където температурите паднаха достатъчно, за да се наблюдават зимни валежи.

Макар снегът да е слаб и да се ограничава само във високите части на Олимп, явлението е показателно за рязката промяна в атмосферната обстановка. През следващите дни времето в региона ще остане по-хладно от обичайното за края на юли, като на много места температурите ще бъдат под климатичните норми.

Този необичаен сняг на връх Олимп привлича вниманието както на метеоролозите, така и на любителите на екстремните атмосферни явления, тъй като подобни случаи през втората половина на юли се наблюдават сравнително рядко.

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