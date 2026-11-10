Учените очакват рекордни емисии на CO2 през 2026 г., тъй като пожари и обезлесяване надвишават спада от изкопаемите горива

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Световните емисии на въглероден диоксид (CO2) се очаква да нараснат и през 2026 г., въпреки прогнозирания спад на замърсяването от изкопаеми горива, сочат данни в доклад на международен екип от учени, обединени в инициативата "Глобален въглероден проект" (Global Carbon Project), цитирани от ДПА.

Общите емисии на въглероден диоксид се очаква да достигнат 43,3 милиарда тона тази година спрямо 42,8 милиарда тона през 2025 г. За ограничаване на климатичната криза обаче е необходимо емисиите да намаляват значително.

Според доклада, публикуван в научното списание "Ърт Систъм Сайънс Дейта" (Earth System Science Data), емисиите от въглища, петрол и природен газ ще намалеят с 0,4 на сто до 38,2 милиарда тона. Основен фактор за спада е очакваното понижение с 1,9 на сто на емисиите от използването на петрол, което учените свързват до голяма степен с войната в Иран и последиците от нея.

"Спадът на емисиите от изкопаеми горива е окуражаващ, но намалението, дължащо се отчасти на геополитически сътресения, не представлява устойчиво решение на климатичния проблем", заяви ръководителят на изследването Пиер Фридлингщайн от Университета в Ексетър. По думите му възобновяемите енергийни източници и електромобилите все повече компенсират нарастващото търсене на енергия, но усилията трябва да бъдат значително ускорени.

Увеличението на общите емисии въпреки спада при изкопаемите горива се дължи основно на промени в земеползването. Пожарите в пресушени торфища (влажни природни територии, в които се натрупват частично разложени растителни остатъци, наречени торф) и деградацията на горите в екваториална Азия водят до допълнително отделяне на въглероден диоксид, обясни Клеменс Швингшакъл от Мюнхенския университет "Лудвиг Максимилиан".

Според учените това са ранни признаци на развиващия се климатичен феномен Ел Ниньо, чието пълно въздействие се очаква да стане ясно през следващата година.

Изследователите предупреждават, че за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха на човечеството му остават още само 150 милиарда тона въглероден диоксид. При сегашните темпове на замърсяване този въглероден бюджет ще бъде изчерпан за по-малко от четири години.

Освен намаляване на емисиите е необходимо и извличане на въглероден диоксид от атмосферата чрез залесяване и нови технологии, сред които производството на биовъглен - богат на въглерод материал, получаван чрез нагряване на биомаса при ограничен достъп на кислород.

Засега обаче приносът на тези технологии е незначителен. За цяла година новите методи за отстраняване на въглерод компенсират количество, равностойно на едва 30 минути емисии от изкопаеми горива в световен мащаб, заяви съавторът на изследването Юлия Понграц от Мюнхенския университет. Затова, по думите ѝ, основен приоритет трябва да остане намаляването на замърсяването, паралелно с развитието на технологиите за улавяне и отстраняване на въглеродния диоксид.

Според последния доклад на ООН за разликата между необходимите и реалните климатични мерки глобалните емисии на парникови газове трябва да бъдат съкратени с 18 на сто до 2030 г., с 45 на сто до 2035 г. и с 69 на сто до 2040 г. спрямо нивата от 2025 г., за да може затоплянето да бъде ограничено до 1,5 градуса до края на века.

Тези съкращения обаче засега изглеждат трудно постижими. Дори ако държавите изпълнят изцяло планираните си климатични мерки, ООН очаква емисиите да намалеят с не повече от 8 на сто до 2030 г. и с 15 на сто до 2035 г.