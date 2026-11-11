COP31 събира над 100 лидери в Анталия за преговори по климатичното финансиране, чистата енергия и ограничаването на затоплянето до 1,5 градуса

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Срещата на върха на ООН за климатичните промени COP31, която ще се проведе днес, събира над 100 лидери в Анталия. Държавните лидери сред тях са 95, а седем са ръководителите на международни организации, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Турция за първи път е домакин, съвместно с Австралия, на срещата за климата, която се провежда в периода 9-20 ноември. Събитието събира представители на 196 държави и Европейския съюз, които са страни по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

Сред лидерите, които пристигат в Анталия, са 37 президенти, осем вицепрезиденти, 35 министър-председатели, седем вицепремиери, двама престолонаследника, един принц, един председател на парламент, четирима специални пратеника.

По предварителна програма в срещата на лидерите трябваше да участва и премиерът на България Румен Радев. Той обаче отмени пътуването си до Анталия заради деня на национален траур, обявен в памет на жертвите на катастрофата на автомагистрала "Тракия".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш вече пристигна в Турция и се срещна с турския президент Реждеп Тайип Ердоган. Гутериш даде висока оценка за организацията на събитието, както на на факта, че инициативата за постигане на нулеви отпадъци се провежда под патронажа на Емине Ердоган.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани, са финансирането, справедливият преход към чиста енергия, намаляването на въглеродните емисии. Акцент в дискусиите ще бъде финансирането, необходимо за постигане на целта за ограничаване на затоплянето до 1,5 градуса.

Като домакин Турция е определила десет приоритетни теми за COP31 – свеждането на отпадъците до нула, прехода към чиста енергия или електрификация, продоволствената сигурност, създаването на устойчиви на климата градове, създаването на мост между държавите за управлението на процесите, свързани с климата, прехода към зелена индустрия, образованието и младежките дейности, моретата и океаните, Синергията на Рио (прилагането на три екологични глобални конвенции на ООН, приети в Рио де Жанейро през 1992 г.), създаването на динамични и издръжливи здравни системи.

Целите, които Турция си поставя по отношение на климата до 2035 г., са световното ниво на електрификация да достигне 35 на сто, а отпадъците и отделеният метан да бъдат намалени наполовина. По отношение на изграждането на устойчиви градове и сгради целта е да бъде намалено с 25 на сто използването на енергия, а що се отнася до индустрията – използването на рециклирани материали да нарасне с 15 процента.