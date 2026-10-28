Турция представя COP31 в Анталия като възможност за климатична дипломация, международно сътрудничество и превръщане на ангажиментите в действия

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Предстоящото домакинство на Турция на срещата на върха на ООН по въпросите на климата COP31 ще предостави важна възможност за споделяне на визията на страната за климатичната дипломация с международната общност, каза днес ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, както предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

"COP31, която ще се проведе в Анталия от 9 до 20 ноември, е важна възможност за страната ни да сподели с международната общност своята визия в сферата на климатичната дипломация", каза Дуран по време на дискусионен панел, озаглавен "От "Нулеви отпадъци" до COP31: Климатичната дипломация на Турция", състоял се в Дирекцията по комуникации.

Дуран отбеляза, че климатичните предизвикателства, включително загубата на биоразнообразие, замърсяването на океаните, опустиняването, проблемите, свързани с водата, глобалното затопляне и управлението на отпадъците, отдавна са надхвърлили капацитета на отделните държави да се справят с тях, разчитайки единствено на собствените си национални ресурси.

"Климатичната дипломация е концепция, която използваме именно поради тази причина", каза той, като добави, че правителствените политики могат да придобият смисъл единствено чрез международни преговори, сътрудничество и споделени ангажименти.

Дуран каза, че книга за климатичната дипломация, подготвена от Дирекцията по комуникации, има за цел да обедини опита, усилията и визията на Турция в тази област, както и да допринесе за формирането на политики и бъдещата работа.

Научните познания "трябва също така да се отразяват положително в процесите на вземане на политически решения"

Подчертавайки, че последиците от климатичната криза вече се усещат, Дюран каза, че международните политики трябва да постигнат баланс между суверенните права на държавите и техните глобални отговорности.

Той заяви, че от държавите, носещи по-голяма отговорност за изменението на климата, се очаква да изградят по-голям капацитет за трансфер на технологии и климатично финансиране, като същевременно е необходима справедлива рамка за преговори, която да съгласува националните интереси.

"Научните познания не са достатъчни. Те трябва също така да се отразяват положително в процесите на вземане на политически решения", каза той.

Дуран се позова на определението на политолога Джоузеф Най за климатичните промени като "умножител на заплахи", а не просто като екологична криза, като отбеляза, че този въпрос е пряко свързан със справедливост и равнопоставеността по света.

Той също така посочи, че конфликтите в различни части на света имат сериозни последици за околната среда и климата.

"Незаконните нападения на Израел срещу Газа не само застрашават човешкия живот, но и задълбочават климатичната криза чрез интензивните емисии на парникови газове, които освобождават в атмосферата", каза Дуран.

Той добави, че въглеродните емисии, причинени от атаките на Израел от октомври 2023 г. насам, са надхвърлили годишните емисии на стотици държави, а последиците се простират отвъд регионалния мир и сигурност – чак до световния климат.

Климатичните политики на Турция и инициативата за нулеви отпадъци

Дуран каза, че Турция е възприела всеобхватен подход в борбата с изменението на климата, като през 2021 г. е ратифицирала Парижкото споразумение и под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган си е поставила цел за постигане на нетни нулеви емисии до 2053 г.

Приоритетните области включват подобряване на енергийната ефективност, разширяване на възобновяемата енергия, намаляване на въглеродния отпечатък на индустрията, разработване на устойчиви земеделски практики и опазване на природните територии, каза той.

Той също така акцентира върху инициативата за нулеви отпадъци, ръководена от първата дама Емине Ердоган, като отбеляза, че обявяването на 30 март за Международен ден за нулеви отпадъци от Общото събрание на ООН със подкрепата на 105 държави и под ръководството на Турция е отражение на усилията на страната.

Дуран каза, че инициативата е осигурила на Турция специфична форма на "мека сила" в климатичната дипломация, като е спомогнала за превръщането на подхода за нулеви отпадъци в световна норма.

Той изтъкна, че Центърът за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации е наблюдавал подвеждащи кампании по въпроси, свързани с климата, както и по други теми, като добави, че властите трябва да изградят комуникационен мост между законодателството и обществото.

Той също така призова медиите да се съсредоточат не само върху рисковете от изменението на климата, но и върху решенията, като предупреди, че постоянното повтаряне на негативни послания може да засили обществената тревожност и да доведе до "зелена умора".

Дългосрочна комуникационна стратегия

Дуран каза, че изменението на климата е дългосрочен проблем, който ще засегне бъдещите поколения дори повече от сегашното, и призова за послания, вдъхващи надежда, в различните комуникационни платформи.

Той подчерта, че Турция предвижда многостранна, дългосрочна стратегия за комуникация по въпросите на климата, включваща подходящо за възрастта екологично образование за децата чрез експерименти, екскурзии, книги и разкази.

Той подчерта ролята на турския обществен оператор ТРТ (TRT) за насърчаване на екологичното съзнание чрез детски предавания.

Дуран посочи също проекта на Анадолската агенция "Зелена линия" (Green Line), който започна през 2022 г. с цел осигуряване на достъпно отразяване на въпроси, свързани с околната среда и климата, както и съвместно изявление относно горските пожари в Средиземноморието, подписано от новинарските агенции от Италия, Испания и Гърция.

Той заяви, че екологичната осъзнатост трябва да стане част от ежедневието, включително по отношение на отоплението на дома, транспорта, навиците на потребление, опаковките и управлението на отпадъците вместо да остава ограничена само до експертни становища.

COP31 ще насърчава споделени решения

Дуран каза, че визията на Турция за COP31 се основава на възстановяване на доверието чрез диалог и превръщане на ангажиментите в конкретни резултати на практика.

"Нашата цел е да помогнем за превръщането на климатичните обещания в измерими и трайни действия", каза той, като добави, че Турция се стреми да ускори изпълнението на международните ангажименти, да засили сътрудничеството между държавите и да подпомогне постигането на конкретни резултати в действията, свързани с климата.

Дирекцията по комуникации към турското президентство организира журналистически обиколки, посветени на околната среда и климата, акредитира национални и чуждестранни журналисти за COP31 и съдейства за планирането и изграждането на медийния център на конференцията, каза той.

"От приблизително 3000 представители на медиите, процедурите за 1400 са приключени", каза Дюран.

Той изрази увереност, че срещата на върха, на която Турция ще бъде домакин, ще обедини държави с различни обстоятелства и приоритети около общи решения, и пожела успех на конференцията.

(Това е новина от деня в Турция, избрана от Анадолската агенция (АА) за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Турция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)