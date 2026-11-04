Нашата страна е сред несъгласните, заедно с почти половината членки в опитите на евробюрокрацията с правни трикове да заобиколят правилата

2641 Снимка: БТА/АП

Страните от ЕС се противопоставят на плана на Брюксел да обложи газа с по-високи данъци от електроенергията, защото при изгарянето му се отделя диоксид, а той променя климата,

Повече от дузина страни от ЕС са се противопоставили на плановете на Европейската комисия да направи електроенергията по-евтина от газа чрез преференциално данъчно облагане, като предупреждават, че Брюксел превишава правомощията си, съобщава Euronews.

Съобщава се, че Германия, Италия, Малта, Чешката република, България и Унгария са сред държавите, които се обявиха против мярката по време на срещата на министрите на енергетиката на ЕС в четвъртък.

Rapporteur също отразява срещата, като отбелязва, че държавите не приемат плановете на изпълнителния орган на ЕС да има по-голямо влияние върху данъчното облагане на енергията в Европа и определянето на тарифите за енергийната мрежа.

По-нататък се посочва, че Франция и Германия са заявили, че ако се позволи на Брюксел да определя таксите за електропреносната мрежа, това би могло да засегне националните схеми за субсидии за тежка промишленост.

По отношение на данъчното облагане се обяснява, че страните отхвърлят плановете на ЕС да използват правен трик, за да заобиколят изискването за единодушие, което се прилага при решенията относно данъчната политика на европейско равнище.