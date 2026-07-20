Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Нивото на река Дунав в Румъния спадна през уикенда до най-ниската си стойност от 1996 г., което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката, предаде Ройтерс.

Нивото на Дунав

Тази година водните пътища в Европа са засегнати от продължителни горещи вълни и суша. Според Климатичния монитор на Ройтерс (инструмент за проследяване и анализ на климатични данни, разработен от Ройтерс - бел.ред.) се очаква средната максимална температура в Западна Европа днес да достигне 26,2 градуса по Целзий, което е с 2,7 градуса над обичайното ниво за 20 юли.

Държавната агенция за управление на водите на Румъния съобщи, че при входа на румънския участък на Дунав - втората по дължина река в Европа - оттокът в неделя е бил 1700 кубически метра в секунда при средна стойност за юли от около 4700 кубически метра в секунда.

Кадри, снимани от Ройтерс, показват дълги участъци от оголени пясъчни ивици по бреговете в близост до границата с България. Няколко фериботни линии са преустановили работа, а баржи, натоварени със зърно, са останали на котва.

Румъния е сред най-големите износители на зърно в Европейския съюз и важен участник в международната търговия със селскостопанска продукция.

Властите ограничиха достъпа на земеделските производители до вода за напояване в югоизточната част на страната и регулираха нивата на водните резервоари, за да осигурят минимално необходимите количества вода за охлаждането на двата реактора на държавната ядрена енергийна компания "Нуклеарелектрика" (Nuclearelectrica).

Според агенцията за управление на водите нивото на Дунав се очаква постепенно да започне да се повишава от днес благодарение на обилните валежи в няколко окръга.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Гюров печели София и Европа, Йотова - България, Костадинов - Русия Днес
Гюров печели София и Европа, Йотова - България, Костадинов - Русия
31359
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
14704
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео) Корнер
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео)
14307
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
3571
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията IT
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията
2207
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
2968
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света Trip
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света
3742
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
1352
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
1363