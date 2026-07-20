Дунав в Румъния падна до най-ниско ниво от 1996 г., спирайки фериботи и баржи, ограничавайки напояването и застрашавайки земеделието, заради жеги и суша

516 Снимка: БТА

Нивото на река Дунав в Румъния спадна през уикенда до най-ниската си стойност от 1996 г., което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката, предаде Ройтерс.

Тази година водните пътища в Европа са засегнати от продължителни горещи вълни и суша. Според Климатичния монитор на Ройтерс (инструмент за проследяване и анализ на климатични данни, разработен от Ройтерс - бел.ред.) се очаква средната максимална температура в Западна Европа днес да достигне 26,2 градуса по Целзий, което е с 2,7 градуса над обичайното ниво за 20 юли.

Държавната агенция за управление на водите на Румъния съобщи, че при входа на румънския участък на Дунав - втората по дължина река в Европа - оттокът в неделя е бил 1700 кубически метра в секунда при средна стойност за юли от около 4700 кубически метра в секунда.

Кадри, снимани от Ройтерс, показват дълги участъци от оголени пясъчни ивици по бреговете в близост до границата с България. Няколко фериботни линии са преустановили работа, а баржи, натоварени със зърно, са останали на котва.

Румъния е сред най-големите износители на зърно в Европейския съюз и важен участник в международната търговия със селскостопанска продукция.

Властите ограничиха достъпа на земеделските производители до вода за напояване в югоизточната част на страната и регулираха нивата на водните резервоари, за да осигурят минимално необходимите количества вода за охлаждането на двата реактора на държавната ядрена енергийна компания "Нуклеарелектрика" (Nuclearelectrica).

Според агенцията за управление на водите нивото на Дунав се очаква постепенно да започне да се повишава от днес благодарение на обилните валежи в няколко окръга.