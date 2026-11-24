Световната банка ще представи в София доклад за климата и развитието на страната
Докладът оценява как България може да ускори зеления си преход
Групата на Световната банка ще представи днес доклада за климата и развитието на България (CCDR) "Просперитет за България: възползване от възможностите на зеления преход и изграждане на устойчивост". Събитието ще бъде открито в 09:00 ч. в хотел "Интерконтинентал София", съобщава БТА.
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Докладът оценява как България може да ускори зеления си преход в подкрепа на растежа, по-качествени работни места и енергийната сигурност, както и да изгради устойчивост към нарастващите климатични рискове като горещини, суша и наводнения.
Програмата предвижда представянето да бъде открито от Джейсън Пелмар, ръководител на офиса на Групата на Световната банка за България.
Очаква се участие да вземат министърът на енергетиката Ива Петрова, Анна Акхалкаци, директор за Европейския съюз в Световната банка и Инес Роша, регионален директор за Европа на Международната финансова корпорация.