Много световни медии комeнтират провала на срещата за климата COP 31

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"Тактиката на Путин за отлагане, която показва как богатите на петрол държави ни лъжат" е озаглавен материал в електронното издание I.

Дейвид Шукман, бивш научен редактор на BBC News, пише във вестник "The i": "На повече от дузина климатични конференции на ООН съм видял с очите си стратегиите, които пречат на постигането на осезаем напредък."

Той добавя: "От години големите нефтопроизвеждащи държави звучат искрено относно необходимостта да се справим с климатичните промени, докато всъщност правят всичко възможно, за да забавят и да саботират... в сърцевината на целия процес стои измама."

Той заключава: "Конференциите на ООН са единственият форум, с който светът разполага, за да обсъжда климатичните промени, така че те ще продължат. Но за да има реален напредък, трябва да погледнем отвъд тях."

Пилита Кларк, заместник-главен редактор и бизнес колумнист във "Файненшъл Таймс", казва, че "катастрофата, която беше климатичната среща в Анталия, трябва да предизвика отдавна очаквана реформа".

Джъстин Уорланд, старши кореспондент в списание "Тайм", казва, че "провалилата се" Конференция на страните (COP) предоставя "още една възможност за преосмисляне".

Климатичният кореспондент на "The Independent", Ник Ферис, казва, че "провалът" на преговорите "представлява шокиращ най-нисък момент в историята на COP", като добавя, че "процесът се нуждае от спешна реформа".

Илан Капур, професор в Йоркския университет, казва в "Ал Джазира", че "провалът на COP31 е предупреждение, не защото климатичната дипломация изведнъж е престанала да работи, а защото нейните ограничения вече не могат да бъдат прикрити".

Питър Пренгаман, директор по новини за климата и околната среда в "Асошиейтед Прес", казва, че