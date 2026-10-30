Тайланд: Държавата стартира програма за слънчеви панели за домакинствата за 1,5 млрд. долара
Програмата за слънчева енергия ще бъде финансирана чрез пакет от спешни заеми
Тайланд стартира програма за слънчеви панели за домакинствата на стойност 1,5 млрд. долара
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Тайланд обяви субсидии на стойност до 1,5 млрд. долара, за да подпомогне домакинствата при инсталирането на слънчеви панели, като целта е да се насърчи използването на възобновяеми енергийни източници и да се намали зависимостта от вноса на горива, съобщава "The Straits Times".
Според изданието на до един милион домакинства ще бъдат отпуснати по почти 50 000 бата (1 480 долара) за инсталиране на слънчеви панели, както и нисколихвени заеми и данъчни облекчения.
В статията се цитира изявлението на министъра на финансите Екнити Нититанпрапас: "Днес внасяме голяма част от енергията си, ние сме сред най-големите купувачи в света... [обаче това] не е устойчиво решение".
Изданието отбелязва, че програмата за слънчева енергия ще бъде финансирана чрез пакет от спешни заеми, обявен по-рано през 2026 г., за да "амортизира икономическите последици от войната в Близкия изток".