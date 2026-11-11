Тъжен рекорд по пътищата: Единадесет загинали, 65 ранени при 13 катастрофи през изминалото денонощие
Единадесет загинаха и 65 бяха ранени при 13 катастрофи, включително масовите верижни сблъсъци с 86 автомобила на АМ „Тракия“
Единадесет души са загинали, а 65 са ранени при 13 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.
В София са станали три тежки и 27 леки катастрофи, при които има трима ранени.
От началото на месеца са регистрирани 168 пътни инцидента, при които загиналите са 20, а ранените – 259. От началото на годината произшествията са 5944, при които има 434 загинали и 7412 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 49 повече загинали през 2026 г.
Вчера сутринта две верижни катастрофи станаха на АМ "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол. В тях участваха общо 86 превозни средства. 11 души загинаха, а 51 пострадаха и бяха настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистралата.