След продължилата няколко месеца суша в много региони на страната, водните запаси в почвата постепенно, но неотклонно ще се подобряват

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В следващите дни ни предстои типично есенно време, с температури около обичайните за края на октомври. Ще има и превалявания от дъжд в ралични райони и с различен интензитет, но почвената влага постепенно ще се подобрява.

Днес през страната ще премине атмосферен фронт. Отначало над северозападните райони вятърът ще се усили до умерен и временно силен. Облачността ще бъде значителна, на места ще превали дъжд. След обяд температурите ще бъдат от 10-14 на запад до все още 18-19 в някои източни и югоизточни райони.

През нощта над западната половина на страната облачността ще намалява до ясно време. На изток ще бъде облачно и в районите до 100-150 километра западно от брега на морето, както и в част от южните райони около Източните Родопи ще превалява дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури в низините и на изток ще са от около 5 до 10-11 градуса, но по високите западни и югозападни котловини, които са защитени от вятъра ще бъде по-студено, до около нула, минус 1-2 градуса. Там сутринта на места са възможни мъгли.

През деня облачно остава на изток, а повече слънце на фона на променлива облачност ще има над южните и част от западните райони. Ще духа слаб вятър от северозапад, а есенно и дъждовно ще остава над източните и североизточни райони. Дневните температури ще са предимно от 11 до 15-16 градуса.

На континента навлизаме във все по-дълбока есен и температури над 20 градуса са изключение и само в някои райони по Средиземноморието. Все още не е и много студено, обаче, като минималните температури слизат най-много до около нулата.

Най-топло е на Пиринеите и в Италия, а най-хладно - в североизточните части на континента. Повече слънце има и в някои централни райони.

У нас в сряда ще остане предимно облачно, на много места - дъждовно. През нощта и преди обяд дъжд ще превалява на Северна България, а в следобедните часове - и на места в централните и южни райони. На изток ще духа до умерен северен вятър, а в западните части на Дунавската равнина - слаб от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат без промяна, а дневните ще се понижат и ще са от 7-8 до 13 градуса, в крайморска Добруджа и по брега на морето - до 15-16.

В четвъртък и петък дневните температури ще се повишат и ще достигнат 13 до 18-19 градуса. Освен на отделни места по високите котловини, сравнително високи остават и минималните температури, заради облачното време. През първия ден все още ще превалява на отделни места, но в процес на отслабване и спиране на валежите. Облачността ще е по-често значителна, макар с поява на слънчеви интервали. В петък ще има променлива облачност, вероятността от превалявания намалява, но в низините на Западна България ще започнат да се образуват мъгли и ниски облаци.

През двата почивни дни в голяма част от низините ще бъде облачно или мъгливо и дневният ход на температурите ще бъде малък, с минимални най-често от 5-6 до 10 и дневни само с до 2-3 градуса по-високи. В по-високите хълмисти части, както и в планините, ще има повече слънце.