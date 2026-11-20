Снеговалежи ще има за кратко в планините, а динамичното време остава, но на фона на по-ниски температури

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До края на днешния ден над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с повече облаци преди обяд над крайните южни райони, където на места е възможно да превали за кратко. В Дунавската равнина и източните райони ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад. Остава обаче топло, с температури след обяд от 15-16 до около 21 градуса. Това са стойности значително по-високи от обичайните за края на есента - на места с над 10-12 градуса над тях.

Привечер вятърът ще отслабва и от запад ще стихва, а отначало над северозападните райони ще започне увеличение на облачността и на места преди полунощ там ще превали дъжд.

През нощта слаби превалявания ще има и на места във вътрешността на страната, но освен около планините на югозапад, валежите ще са незначителни. В съботното утро минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса.

През деня в събота облачността ще бъде по-често незначителна, с доста слънчеви часове. Вятърът ще бъде слаб, от запад. Превалявания са възможни само на отделни места около планините. Дневните температури ще се понижат с градус-два, но остават високи, от 14 до около 19 градуса.

През нощта срещу неделя над страната ще премине бързо атмосферно смущение, подобно на това от изминалата нощ. То ще е по-добре изразено северно от Балкана и там за кратко вятърът от запад ще бъде силен. Краткотрайни валежи ще има на места в Североизточна България. В неделното утро температурите ще са от около 4 до 9 градуса. През деня облачността ще бъде средна и висока, прозрачна в голяма степен за слънчевите лъчи, а вероятността за валежи е малка. Дневните температури ще са от 13 до 18-19 градуса. Западният вятър ще спре, а по-късно ще се появи слаб от южна посока.

В понеделник през страната ще премине вече по-добре изразен студен фронт. Вятърът от северозапад ще се усили и ще бъде силен и временно бурен. От северозапад на югоизток за кратко на места ще превали. По тези краткотрайни явления са възможни и гръмотевици. Минималните температури ще се повишат и ще са около десетина градуса, но след обяд, с нахлуването на студения въздух дневните ще са от около 7-10 на северозапад до все още малко под 20 в Бургаско.

В планините с понижението на температурите валежите ще преминават в сняг, но бързо ще спират. Все пак, условията за туризъм там ще бъдат лоши - силен вятър и отрицателни температури след настаняването на студената въздушна маса.

Във вторник остава ветровито, но валежи са малко вероятни. Минималните температури ще са от около нула до 5 градуса, но в защитените от вятъра западни котловини ще бъде по-студено, до минус 3-4 градуса. През деня ще бъде слънчево, но температурите вече ще са в друг диапазон в сравнение с тези от настоящата седмица: От около 4 до 9-10 градуса.

В сряда ни очаква студено утро, с температури от около минус 4 до нула - 1 градуса. През деня ще бъде слънчево, с поява на средна и висока облачност от запад. Дневните температури ще бъдат от около 5 до 11-2 градуса.

В четвъртък вече ще има места в низините и котловините с мъгли. Температурите като цяло остават без съществена промяна.

Според предварителните прогнози, през втората половина на следващата седмица с голяма вероятност предстои нов валежен процес и динамично време.