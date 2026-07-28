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Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

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Повалени са дървета, разрушени са домове, без ток са останали хиляди хора.

Торнадото е вилняло в окръг Уинибако, на около 145 километра от Милуоки.

Сериозни щети има в град Ейпълтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод.

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