Торнадо в Анталия повали фургони, кран и доведе до смъртта на четирима
Торнадо в Анталия уби четирима строителни работници, рани един и предизвика разследване срещу ръководството на обекта
Четирима души загинаха, а един бе ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на изявление на валията на Анталия Хулюси Шахин. Вятърът повали фургони в строителен обект в район Кепез. Починалите са работници. Смъртта на двама от тях е установена на място, а другите двама са издъхнали в болницата. Работникът с наранявания е без опасност за живота, съобщи валията.
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Заради смъртните случаи са задържани четирима души, сред които собственикът на строителния обект и техническият ръководител. Спасителните екипи продължават да работят на място заради вероятността в района на инцидента да има и други пострадали. Торнадото е нанесло и щети по автомобили.
Ураганът събори и строителен кран в същия район. Този инцидент обаче няма връзка с повалените фургони, уточни валията на Анталия. Под крана не са намерени загинали или ранени.