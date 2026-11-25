Според него "науката за климата" вече е опровергана, оттеглена и премахната от IPCC

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Тръмп твърди, че Междуправителственият комитет по изменението на климата (IPCC) към ООН е "оттеглил" прогнозите за екстремни климатични явления, докато на COP31 се разгарят спорове заради забавяния в докладите

Според индийската медия ANI News президентът на САЩ Доналд Тръмп невярно "заяви в понеделник в Truth Social, че прогнозите за екстремни климатични явления са били отхвърлени" от Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC).

Медията посочва, че Тръмп е представил събитието като "значителна победа срещу активистите за климата".

Тя цитира публикацията в Truth Social, в която с главни букви се казва: "Науката за екстремните климатични явления "потъва в прах!... Е, тяхната наука за климата вече е опровергана, оттеглена и премахната от IPCC на ООН."

Добавя се: "Забележките на президента последваха коментарна статия във "Уол Стрийт Джърнъл", публикувана по-рано в понеделник от американския министър на търговията Хауърд Лутник, който [невярно] написа, че "международната научна общност е отхвърлила и оттеглила най-екстремните си хипотези и прогнози"."

Анализ на сайта Carbon Brief, публикуван по-рано тази година, опровергава неверните и подвеждащи твърдения на Тръмп относно МГИК и RCP8.5.