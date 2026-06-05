Bloomberg съобщава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "се готви да използва правомощия от епохата на Студената война, за да разпредели стотици милиони федерални долари в подкрепа на електроенергията от въглища, както и на износа на изкопаеми горива от САЩ".

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Добавя се, че Тръмп е поканил в Белия дом законодатели и губернатори от щати, богати на въглища, където се очаква да обяви финансирането за американски въглищни електроцентрали и терминал за износ съгласно Закона за отбранителното производство от 1950 г.

Ройтерс добавя, че въглищата са изправени пред постоянен спад в САЩ, тъй като производителите на електроенергия са преминали към по-евтин природен газ и възобновяеми източници.

Агенцията отбелязва, че 700-те милиона долара ще финансират 13 модернизации на въглищни електроцентрали, както и ще допълнят корпоративни средства за нови съоръжения.

Axios също отразява новината.

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