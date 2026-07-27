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Тропическата буря "Берта" навлезе отново на сушата близо до границата между американските щати Тексас и Луизиана, след като бавно премина покрай южната част на Луизиана. Бурята предизвика силно вълнение и частични наводнения по крайбрежието на Мексиканския залив, но най-интензивните валежи останаха над морето, предаде Асошиейтед прес.

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По данни на Националния център за ураганите днес следобед "Берта" е навлязла навътре в сушата на около 115 километра североизточно от град Галвестън, в щата Тексас. При достигането на сушата бурята все още имаше постоянни ветрове със скорост от 72 км/ч, но се очаква бързо да отслабне.

При първото си навлизане на сушата вчера, югозападно от Ню Орлиънс в Луизиана, бурята причини наводнения в крайбрежните зони но най-обилните валежи останаха над водите на залива.

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