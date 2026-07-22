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Мълния удари стадо овце снощи в планината Хърбина, Босна и Херцеговина, и уби около 30 животни, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

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Гръмотевични бури обхванаха цялата страна вчера, като в района на община Бугойно, край Хърбина, са отчетени валежи от 100 мм дъжд на квадратен метър за един час.

По-рано през деня европейската система за предупреждения при бури (ESTOFEX) издаде най-високото си, трето ниво на предупреждение за части от Балканите, като посочи риск от разрушителни ветрове, едра градушка и силни гръмотевични бури.

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