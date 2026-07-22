Подадени са над 1000 сигнала на телефон 112

233 Снимка: facebook.com/SDSMakedonija

Ураганен вятър и силен дъжд предизвикаха щети в столицата на Северна Македония. Социалните мрежи се изпълниха с видеа, показващи откъснати покриви, изкоренени и счупени големи дървета, скъсани електрически кабели, паднали светофари.

Граждани от скопският квартал Бутел съобщават, че вятърът е съборил кръста на църквата "Свети Йоан Кръстител", а кръстът на камбанарията е бил усукан.

Силната буря е съборила и 60-метровият пилон на кръговото движение пред един от големите търгоски центрове в Скопие.

"Заедно с Кризисния щаб и екипите на държавните дружества сме на терен, всички налични капацитети са в действие за защита на гражданите и предотвратяване на големи щети и последици. Апелирам към всички граждани да бъдат внимателни и спокойни, да спазват препоръките на компетентните институции и да сътрудничат на службите на терен", написа в профила си във Фейсбук кметът на града Орце Георгиевски.

От Центъра за управление при кризи съобщиха, че до момента на тел. 112 са регистрирани над 1000 обаждания от граждани. Има сигнали за срутена покривна конструкция на сграда, която е нанесла щети на няколко автомобила. Дървета са паднали и на други места, някои от тях върху автомобили, част от покривната конструкция на начално училище "Владо Тасевски" е била откъсната от силния вятър.

Съобщава се за срутена покривна конструкция и на булевард в Куманово, където и вчера е имало буря, нанесла щети в града. Вчерашната буря е нанесла щети и в Дойран и Струмица.