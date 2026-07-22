Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Ураганен вятър и силен дъжд предизвикаха щети в столицата на Северна Македония. Социалните мрежи се изпълниха с видеа, показващи откъснати покриви, изкоренени и счупени големи дървета, скъсани електрически кабели, паднали светофари.

Още по темата

Граждани от скопският квартал Бутел съобщават, че вятърът е съборил кръста на църквата "Свети Йоан Кръстител", а кръстът на камбанарията е бил усукан.

Силната буря е съборила и 60-метровият пилон на кръговото движение пред един от големите търгоски центрове в Скопие.

"Заедно с Кризисния щаб и екипите на държавните дружества сме на терен, всички налични капацитети са в действие за защита на гражданите и предотвратяване на големи щети и последици. Апелирам към всички граждани да бъдат внимателни и спокойни, да спазват препоръките на компетентните институции и да сътрудничат на службите на терен", написа в профила си във Фейсбук кметът на града Орце Георгиевски.

От Центъра за управление при кризи съобщиха, че до момента на тел. 112 са регистрирани над 1000 обаждания от граждани. Има сигнали за срутена покривна конструкция на сграда, която е нанесла щети на няколко автомобила. Дървета са паднали и на други места, някои от тях върху автомобили, част от покривната конструкция на начално училище "Владо Тасевски" е била откъсната от силния вятър.

Съобщава се за срутена покривна конструкция и на булевард в Куманово, където и вчера е имало буря, нанесла щети в града. Вчерашната буря е нанесла щети и в Дойран и Струмица.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки) Днес
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки)
96800
Бивша "Мис Швейцария" обвини Тръмп в изнасилване през 1993 г. Лайф
Бивша "Мис Швейцария" обвини Тръмп в изнасилване през 1993 г.
7541
Почина Валентин Трънски - една от знаковите фигури в българското таекуондо Корнер
Почина Валентин Трънски - една от знаковите фигури в българското таекуондо
10808
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
5804
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
4402
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
2918
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
101
Разкрита ли е мистерията? Едно от най-свещените места в християнския свят пази тайната на Христос Trip
Разкрита ли е мистерията? Едно от най-свещените места в християнския свят пази тайната на Христос
1822
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1756
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1516