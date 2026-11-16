Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Планинската спасителна служба предупреждава, че мъгла, валежи, сняг и неработещи съоръжения правят туризма в планините неподходящ
Условията в планините не са подходящи за туризъм. Времето е облачно и мъгливо, а на места превалява дъжд. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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Температурите са около 2-4 градуса. Над 2400 метра има снежна покривка, добавиха от ПСС. Съоръженията по курортите не работят.
Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове често ще са в облачния слой. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 4°.