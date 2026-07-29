Планинската спасителна служба отчита добри условия за туризъм, ясно и слънчево време без инциденти, с повишаващо се налягане и жега до 36 градуса

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Условията за планински туризъм са добри, времето навсякъде е ясно, тихо и слънчево. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Температурите към момента са в диапазона 10-15 градуса.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти в планините, допълниха от спасителната служба.

Според прогнозата за времето атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще продължи да се повишава. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София - около 31 градуса. Над планините след обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 25 градуса, на 2000 м - около 16 градуса.