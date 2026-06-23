Условията за туризъм в планините са добри, но след обяд са възможни бури
Ще има локални превалявания, инциденти няма
Към момента условията за туризъм в планините са добри, но хората да следят прогнозата за времето заради възможни бури в следобедните часове, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).
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На повечето места е ясно, тихо и слънчево. В Стара планина е облачно и на места превалява дъжд, казаха от ПСС.
Туристите да имат предвид, че днес и в следващите дни има прогнози за бури в следобедните часове. Хората да следят прогнозите за времето, да имат предвид, че във високите части на планините все още има наличие на сняг и да съобразяват маршрутите и екипировката си, съветват от спасителната служба и отбелязват, че много често тези бури са локални.
Няма данни за инциденти през изминалото денонощие, които да са наложили намесата на спасителните екипи, казаха още от ПСС.