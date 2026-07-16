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Условията за туризъм в планините засега са много добри, но в следобедните часове се очакват валежи и гръмотевични бури. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

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От ПСС препоръчват слизане в ниските части на планините в ранния следобед.

Няма регистрирани планински инциденти за последното денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините преди обед ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи от дъжд, по-интензивни – в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, по най-високите части – и временно силен, от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

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