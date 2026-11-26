Очакват се обилни валежи, застудяване и силен североизточен вятър, като дъждът ще премине в сняг през уикенда

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През нощта ще бъде облачно в Западна България, а в Централна сутринта ще има валежи от дъжд. В Южна и Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Почти тихо ще бъде в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а в крайните югозападни райони, Източните Родопи и по Черноморието до между 8° и 9°, в София около 2°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши.

Утре ще бъде облачно с валежи от дъжд. В Южна България ще бъдат по-интензивни и значителни в следобедните часове и през нощта срещу събота. Ще продължи да духа слаб до умерен южен вятър, който в следобедните часове ще започне от север-североизток, най-напред в североизточните райони, а през нощта срещу събота и в по-голямата част от страна. Вятърът ще започне да се усилва. Максималните температури ще бъдат между 5° и 6° в Северозападна България, до между 15° и 16° в Югоизточна, в София - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно, като главно в следобедните и вечерните часове ще има валежи от дъжд. По-значителни валежи ще има по южното крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, но вечерта ще започне да се ориентира от север и да се усилва. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°. Температурата на морската вода е между 12° и 14°. Вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, а под 1800 и 2000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

В събота валежите ще се усилят, на много места в страната ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще се усили и вятърът от север-североизток и с него температурите ще се понижават. Към 14:00 ч. ще са от между 1° и 2° в северозападните райони до около 12° по Черноморието. Със застудяването в Северна България и високите полета дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка. В неделя дъждът и в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг. Валежите ще отслабнат и до вечерта почти навсякъде ще спрат. Ще се задържи предимно облачно и студено с температури близки до нулата. В Западна България вятърът ще отслабне, а в източните райони ще остане ветровито.