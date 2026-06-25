Испания отчете най-горещите си юнски дни откакто се води статистика през 1950 г. по време на първата голяма вълна от горещини за годината, съобщи днес националната метеорологична агенция (АЕМЕТ), цитирана от ДПА.

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В понеделник и вчера средните температури надхвърлиха 28 градуса по Целзий, което е с около седем градуса повече от всеки друг юнски ден, регистриран през последните десетилетия, заяви говорителят на AEMET Хосе Анхел Нунес, цитиран от испанските медии.

Горещата вълна започна в Испания в неделя, след което се разпространи във Франция, Германия и други части на Западна Европа.

Температурите бяха необичайно високи и на остров Майорка. Рано сутринта в неделя температурите достигнаха 25,6 градуса – най-високата стойност за това време на деня от 1978 г. насам.

Много температурни рекорди бяха счупени в Северна Испания, където екстремната жега е по-рядко явление, отколкото в южната област Андалусия.

В селото Тама в северната област Кантабрия температурите достигнаха 43,7 градуса вчера – най-високата стойност, регистрирана някога там.

Тъй като жителите на Северна Испания като цяло са по-малко свикнали с екстремната жега, властите обявиха червен код за опасно горещо време в няколко района, предупреждавайки за изключителен риск за здравето.

Експертите твърдят, че предизвиканите от човека климатични промени значително са засилили настоящата вълна от горещини, засягаща части от Западна Европа.

Най-високите температури за годината досега в Испания бяха отчетени в понеделник в андалуските градове Андухар и Монторо, където термометрите достигнаха 45,1 градуса.

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