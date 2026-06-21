Вече е очевидно, че планетата е далеч от най-лошия сценарий RCP8.5/SSP5-8.5, но има някои нюанси

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С публикуването на новата статия на Ван Вуурен и др. от 2026 г. относно сценариите за емисиите, които ще бъдат използвани в предстоящия 7-и доклад за оценка на МГИК (международна група по изменение на климата), в интернет се разрази оживен дебат относно последствията от официалното оттегляне на сценария RCP8.5/SSP5-8.5. Това пише в материал на сериозния климатичен сайт скептикъл сайънс.

На картинката долу можете да сравните дадените преди 20 години различни прогнозни сценарии и реалните данни (кривата с черните точки: вижда се временният спад по време на Ковид-кризата); катастрофалният сценарий РЦП8.5 е в червено и се откроява доста над останалите и над вече реалните данни за последвалите прогнозата 20-ина години.

Въглеродните емисии - далеч от най-катастрофалните прогнози, Тръмп: "Казах ви!" Снимка: skepticalscience

Президентът на Съединените щати дори се включи през уикенда в свой собствен уникален стил, като публикува, че "Върховният комитет по климата на ООН току-що призна, че собствените му прогнози (RCP8.5) са БИЛИ ГРЕШНИ! ГРЕШНИ! ГРЕШНИ!".

Ван Вуурен и колегите му обосновават този ход, като отбелязват, че "високите нива на емисиите в CMIP6 (количествено определени от SSP5-8.5) са станали неправдоподобни, въз основа на тенденциите в разходите за възобновяеми енергийни източници, появата на климатична политика и последните тенденции в емисиите", цитирайки статията, която публикувахме в Nature още през 2020 г.

Други посочиха, че RCP8.5 никога не е бил особено вероятен, и критикуваха твърденията, че отказът от използването на тези сценарии отразява реален напредък в намаляването на емисиите.

И така, какво всъщност се случи тук? Оказва се, че две неща могат да бъдат верни едновременно:

RCP8.5 (и неговият наследник SSP5-8.5) бяха проектирани като най-лошия възможен сценарий за емисиите, а не като най-вероятния вариант, дори в свят, който не прави нищо за справяне с климатичните промени. Вероятно никога не сме се насочвали към утрояване на глобалните емисии до 2100 г. (да не говорим за петкратно увеличение на използването на въглища), дори при липса на климатична политика.

Бързото понижение на разходите за чиста енергия е изкривило кривата на бъдещите емисии надолу, като новите сценарии, създадени да отразят настоящите политики, са значително по-ниски от повечето базови сценарии в литературата. Вече е малко вероятно през 21-ви век да видим продължаващо разширяване на използването на изкопаеми горива в световен мащаб, като настоящите политически сценарии отразяват относително стабилни глобални емисии в бъдеще.

Отвъд обичайния ход на нещата

Сценариите за емисиите могат да бъдат широко категоризирани като "базови" сценарии или "сценарии за смекчаване". Базовите сценарии представят светове, в които няма допълнителни усилия за справяне с климатичните промени (или в някои случаи връщат часовника назад към по-ранен период и приемат, че след този момент няма политика), докато сценариите за смекчаване проучват съгласувани усилия за намаляване на глобалните емисии.

Когато RCP8.5 беше публикуван за първи път, глобалните емисии се покачваха стремително, като се бяха увеличили с 30% само през изминалото десетилетие. Източниците на чиста енергия бяха доста скъпи, електромобилите до голяма степен не съществуваха, а идеята, че ще продължим да увеличаваме използването на въглища, нефт и газ до края на века, не се считаше за нереалистична.

Дори в този контекст RCP8.5 беше избран, за да представлява горната граница на диапазона на базовите сценарии, с които разполагаха изследователите по това време - около 90-ия процентил. Това никога не е било вероятен резултат дори в свят, който не се занимава с климатичните промени; по-скоро винаги е било предназначено да представлява най-лошия възможен сценарий, който изтласква разширяването на използването на изкопаеми горива до максимум.

Има много други базови сценарии с по-ниски емисии, които бяха също толкова вероятни, колкото RCP8.5, дори при липса на климатична политика. Оригиналната статия, в която бяха публикувани базовите сценарии, показва, че общите емисии на CO2 могат да бъдат толкова ниски, колкото при RCP4.5, в зависимост от социално-икономическите предположения и използвания модел.