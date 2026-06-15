Днес и утре на места ще има по-съществени валежи и гръмотевични бури

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Седмицата ще започне с частично нестабилно време, но постепенно валежите ще бъдат на по-малко места, с слънчевите часове - повече.

До края на днешния ден, ще остане ветровито, особено в някои райони на Дунавската равнина. ДО ранните следобедни часове ще бъде слънчево или с променлива облачност, почти без валежи. Максималните температури днес в повечето места ще са от 26 до около 31 градуса. Малко по-хладно ще остава на североизток.

След обяд, отначало около Западния Балкан, ще се развиват купесто-дъждовни облаци и там ще започнат валежи с гръмотевици. По-късно обхватът на тези явления ще се разширява.

През нощта кратки валежи и гръмотевици ще има около Стара планина, но и на места в Северна България. На места в централна Северна и Североизточна България, но и на запад в Предбалкана, макар за кратко, около полунощ са възможни гръмотевични бури, значителни валежи и локални градушки. Подобни интензивни явления са възможни и в северната полупланинска част на Бургаско и в Сливенско.

Минималните температури утре сутрин ще са от 11 до 16 градуса.

През деня над Северна България ще бъде слънчево, със слаб западен вятър. Купесто-дъждовна облачност ще се развива в Добруджа и по Северното Черноморие и най-вече около Рило-Родопската област, Там ще превали и прегърми. Дневните температури в страната ще бъдат от 25 до около 30-31 градуса. В софийско ще бъде слънчево, с купести облаци, но привечер не са изключени локални краткотрайни превалявания и гръмотевици.

Утре на континента температурите ще се върнат към обичайното си разпределение: Най-топло ще бъде в южните части на Балканите, Италия и на Пиринеите, с температури до 32-33 градуса в Мадрид и Атина. Най-хладно ще е на североизток. По света най-студено е на Антарктида, в станцията Восток, където ще бъде минус 76 градуса, а най-горещо в Алжир, в град с името Адрар. Там термометрите ще показват близо 47 градуса.

У нас в сряда температурите сутрин ще са от 12 до 17 в повечето места, а дневните от 27 до около 31. Атмосферата ще бъде нестабилна в централните западни райони около планините и в западната част на Горнотракийската низина, както и задбалканските полета. Там след обяд ще има валежи, гръмотевици, не са напълно изключени и локални градушки. По-голяната част на Източна България и Дунавската равнина през деня вероятността от валежи е малка.

В четвъртък от север и североизток над страната ще проникне малко по-хладен въздух, но влиянието му ще се усети по-добре в североизточните райони. Минималните температури ще са без промяна, а дневните ще се понижат слабо, с до няколко градуса в североизточните и част от източните райони. След обяд на места ще превали и прегърми.

В петък ще бъде слънчево, с малка вероятност за превалявания, само на изолирани места в планините. Температурите ще са от 24-25 до около 30 градуса.

Според предварителните прогнози на моделите през уикенда ни очаква слънчево време с развитие на незначителна купеста облачност и малка вероятност за валежи. Температурите ще са около 30 градуса, като в низините ще бъде и горещо, със стойности на места до около 33 градуса. Все пак, по-конкретни прогнози за тези параметри в края на седмицата очаквайте в следващите дни.